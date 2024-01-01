Техосмотр вместо сертификации: правила ввоза подержанных авто предлагают изменить

Просто признавать сертификаты европейских стран Украинская власть не собирается. Вместо этого Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов допуска к эксплуатации транспортных средств”, сообщает Укравтопром.

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Законопроектом предлагается внести изменения в Законы Украины “О транспорте” и “О дорожном движении” относительно обязательного технического контроля автотранспорта, который был в пользовании и ввезен в Украину для свободного обращения, вместо проведения сертификации и определения экологического уровня ЕВРО.

“На каждое транспортное средство, прошедшее обязательный технический контроль, субъект проведения обязательного технического контроля составляет протокол проверки его технического состояния или акт несоответствия технического состояния, который выдается водителю транспортного средства. В протоколе проверки технического состояния транспортного средства, в частности указывается срок очередного прохождения обязательного технического контроля транспортного средства в соответствии с периодичностью прохождения, установленной частью седьмой настоящей статьи, а для транспортных средств, бывших в пользовании и ввозимых на таможенную территорию Украины, с целью свободного обращения и первой государственной регистрации в Украине, решение о возможности допуска в дорожном движении”, - сказано в тексте законопроекта.

Относительно автомобилей старше 20 лет проект закона содержит следующий текст: "транспортные средства, когда их возраст равен или превышает тридцати полных календарных лет с года, следующего за годом производства соответствующего транспортного средства, до года осуществления таможенного оформления, модель которых не производится и являются пригодными к эксплуатации и ввозятся на таможенную территорию Украины в соответствии с Законом Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей".