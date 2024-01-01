Техогляд замість сертифікації: правила ввезення вживаних авто пропонують змінити

Просто визнавати сертифікати європейських країн Українська влада не збирається. Замість цього Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднило проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань допуску до експлуатації транспортних засобів”, повідомляє Укравтопром.

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Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України “Про транспорт” та “Про дорожній рух” щодо обов’язкового технічного контролю автотранспорту, що був у користуванні та ввезений в Україну для вільного обігу, замість проведення сертифікації та визначення екологічного рівня ЄВРО.

“На кожний транспортний засіб, що пройшов обов’язковий технічний контроль, суб’єкт проведення обов’язкового технічного контролю складає протокол перевірки його технічного стану або акт невідповідності технічного стану, який видається водію транспортного засобу. У протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу, зокрема зазначається строк чергового проходження обов’язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до періодичності проходження, встановленої частиною сьомою цієї статті, а для транспортних засобів, що були у користуванні та ввозяться на митну територію України, з метою вільного обігу та першої державної реєстрації в Україні, рішення про можливість допуску у дорожньому русі”, - сказано у тексті законопроекту.

Стосовно автомобілів старше 20 років проект закону містить наступний текст: «транспортні засоби, коли їх вік дорівнює або перевищує тридцяти повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року здійснення митного оформлення, модель яких не виробляється та є придатними до експлуатації і ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».