Telegram-бот ищет свободные талоны в Сервисных центрах МВД

С января 2024 года в Telegram работает официальный чат-бот Главного сервисного центра МВД. Он был создан для поиска свободных талонов на сдачу практического экзамена.

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ТалонБот показал свою эффективность, и его функции были расширены. Теперь в чат-боте можно следить за имеющимися талонами на такие услуги сервисных центров МВД:

теоретический экзамен;

практический экзамен;

регистрационные действия с транспортными средствами;

обмен водительского удостоверения/международное водительское удостоверение.

Как пользоваться ТалонБотом

Для получения уведомления о наличии свободных талонов, для начала необходимо перейти в ТалонБот. Затем предоставить номер телефона - нажать кнопку "Поделиться номером телефона". После этого нажать кнопку "Начать" и выбрать услугу.

Если Вы выбрали "регистрационные действия с транспортными средствами", дальше нужно определиться с регионом и сервисными центрами, где хотите получить услугу. В случае наличия свободного талона система автоматически отправляет сообщение каждые 10 минут в Telegram. После получения уведомления о свободном времени на запись нужно перейти по ссылке в Е-Запись и взять талон на получение услуги.

Если выбрать услугу "практический экзамен", нужно указать категорию транспортного средства и коробку передач авто, на котором будут проверяться навыки по вождению.

Обращаем внимание, что кандидат в водители одновременно может отслеживать имеющиеся талоны в пяти сервисных центрах МВД. После успешной записи на получение услуги, в чат-боте возможно отменить поиск и поступления уведомлений об имеющихся талонах. Это осуществляется в главном меню кнопкой "Мои отслеживания/Остановить бота".