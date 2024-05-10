Telegram-бот шукає вільні талони у Сервісних центрах МВС

З січня 2024 року у Telegram працює офіційний чат-бот Головного сервісного центру МВС. Він був створений для пошуку вільних талонів на складання практичного іспиту.

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ТалонБот показав свою ефективність, і його функції було розширено. Відтепер у чат-боті можна слідкувати за наявними талонами на такі послуги сервісних центрів МВС:

теоретичний іспит;

практичний іспит;

реєстраційні дії з транспортними засобами;

обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.

Як користуватись ТалонБотом

Для отримання сповіщення про наявність вільних талонів, для початку необхідно перейти у ТалонБот. Потім надати номер телефону — натиснути кнопку «Поділитися номером телефону». Після цього натиснути кнопку «Розпочати» та обрати послугу.

Якщо Ви обрали «реєстраційні дії з транспортними засобами», далі потрібно визначитися з регіоном та сервісними центрами, де хочете отримати послугу. У разі наявності вільного талону система автоматично надсилає повідомлення кожні 10 хвилин в Telegram. Після отримання сповіщення про вільний час на запис потрібно перейти за посиланням в Е-Запис та взяти талон на отримання послуги.

Якщо обрати послугу «практичний іспит», потрібно вказати категорію транспортного засобу та коробку передач авто, на якому перевірятимуться навички з водіння.

Звертаємо увагу, що кандидат у водії одночасно може відстежувати наявні талони у п’яти сервісних центрах МВС. Після успішного запису на отримання послуги, у чат-боті можливо скасувати пошук та надходження сповіщень про наявні талони. Це здійснюється у головному меню кнопкою «Мої відстеження/Зупинити бота».