Деньги пойдут на помощь армии.

В свой день рождения телеведущий Дмитрий Комаров объявил благотворительный аукцион и выставил на продажу автомобиль Chrysler Crossfire. Это достаточно редкое двухместное купе, их в Украине считанные единицы.

Автомобиль у Дмитрия был черного цвета с мерседесовским двигателем объемом 3,2 л мощностью 215 л.с. До сотни он разгоняется за 7 секунд, а максимальная скорость ограничена в 250 км/ч.

Кстати спорткар стоимостью 85 тысяч продали за 3,6 миллиона долларов

Авто было выставлено на аукцион, наибольшую сумму в один миллион гривен предложила компания молодых людей из комьюнити United Invest Team. При том, что рыночная цена подобных авто в Украине в два-три раза ниже – от 339 до 485 тысяч грн (9 – 12,9 тысяч долларов).

Вырученные деньги Дмитрий Комаров намерен передать на нужды украинской армии. Впоследствии он предоставит подробный отчет об их расходе. Покупатели приобрели машину из-за доверия к ведущему: “Мы точно знаем, что деньги честно пойдут на пользу, а не пропадут”.

Оформление автомобиля проходило в Сервисном центре, расположенном в столичном ТЦ “Ретровиль”. Именно он пострадал от вражеских обстрелов в марте 2022 года. Однако сейчас торговый центр работает и принимает посетителей.