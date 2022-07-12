Гроші підуть на допомогу армії.

У свій день народження телеведучий Дмитро Комаров оголосив благодійний аукціон та виставив на продаж свій автомобіль Chrysler Crossfire. Це доволі рідкісне двомісне купе, їх в Україні лічені одиниці.

Автомобіль у Дмитра був чорного кольору з “мерседесівським” двигуном об'ємом 3,2 л потужністю 215 к.с. До сотні він розганяється за 7 секунд, а максимальна швидкість обмежена у 250 км на годину.

До речі спорткар вартістю 85 тисяч продали за 3,6 мільйона доларів

Авто було виставлено на аукціон, найбільшу суму в один мільйон гривень запропонувала компанія молодих людей із ком’юніті United Invest Team. При тому, що ринкова ціна подібних авто в Україні вдвічі-втричі нижча – від 339 до 485 тисяч грн (9 – 12,9 тисячі доларів).

Виручені гроші Дмитро Комаров планує передати на потреби української армії. Згодом він надасть детальний звіт про їх витрату. Покупці придбали машину через довіру до ведучого: “ми точно знаємо, що гроші чесно підуть на користь, а не пропадуть”.

Оформлення автомобіля проходило у Сервісному центрі, який розміщений в столичному ТЦ “Ретровіль”. Саме він постраждав від ворожих обстрілів у березні 2022 року. Однак зараз торговий центр працює і приймає відвідувачів.