Свое транспортное средство он назвал "агродрон".

Электрический мини-трактор сконструировал тернополец Петр Головатый для своего приусадебного участка.

"Агродрон" представляет собой двухколесный тягач с прицепом. Его основа – металлическая рама из уголков и арматуры. Двигатель – электрический, аккумуляторы – от электровелосипеда, шестерни – от мотоциклов. Многие детали Петр выточил самостоятельно по собственным чертежам.

Управляется "агродрон" с помощью пульта от детской машинки. Нажимая на кнопку, владелец передвигает агрегат к себе, чтобы не возить тяжелый урожай. Это помогает при выкапывании картофеля, транспортировки его и других овощей, перевозке различных сельскохозяйственных грузов.

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