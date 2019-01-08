Свій транспортний засіб він назвав "агродрон".

Електричний міні-трактор сконструював тернополянин Петро Головатий для своєї присадибної ділянки.

"Агродрон" представляє собою двоколісний тягач з причепом. Його основа – металева рама з кутників та арматури. Двигун – електричний, акумулятори – від електровелосипеда, шестерні – від мотоциклів. Багато деталей Петро виточив самостійно за власними кресленнями.

Керується "агродрон" за допомогою пульту від дитячої машинки. Натискаючи на кнопку, власник пересовує агрегат до себе, щоб не возити важкий врожай. Це допомагає при викопуванні картоплі, транспортування її та інших овочем, перевезенні різноманітних сільськогосподарських вантажів.

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