Студенты на автомобилях превышали скорость в городе и снимали видео, как люди уклоняются от столкновений.

"Золотая молодежь" Тернополя носилась по улицам областного центра на элитных автомобилях и ради забавы разгоняла пешеходов, пересекая "зебру" на большой скорости. Об этом местному Общественному сообщили в Патрульной полиции.

" На спецлинию начали поступать обращения от тернополян о том, что водители элитных автомобилей дерзко нарушают правила дорожного движения и подвергают опасности пешеходов и других участников дорожного движения. ", – рассказала спикер полицейской прессслужбы Ольга Гаврилюк.

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Злоумышленников разыскали и задержали. Автохулиганами оказались пять водителей, самому молодому из которых 19 лет, а самому старшему исполнилось 25 лет. Они – студенты местных вузов и уже не раз привлекались к ответственности за нарушение ПДД и общественной безопасности.

За создание аварийной ситуации, превышение скорости и вождение без документов, уточнила Ольга Гаврилюк, они уплатили штрафы по статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ранее патрульные уже привлекали этих ребят к административной ответственности за нарушение ПДД и общественной безопасности.

Сюжет об автохулиганах. Видео: Нацполиция/Общественное Тернополь

Всего в Тернополе с начала года инспекторы вынесли 161 постановление на водителей, которые дерзко нарушали установленные правила и не отдавали предпочтение пешеходам в движении.