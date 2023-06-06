Диагональный пешеходный переход предназначен для добавления удобства пешеходам. Как это отразится на пропускной способности улиц – покажет время.

Работниками КУ СМЭП ОМР внедрены особые настройки светофорного объекта, при которых пешеходы могут осуществлять переход по всем направлениям, во время разрешительного сигнала светофора на улицах Екатериненская/Ланжероновская в Одессе.

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Разметка пешеходного перехода сделана из пластической массы.

Самый большой и известный диагональный пешеходный переход в Японии - Сибуйский диагональный пешеходный переход расположен перед станцией Сибуя, в специальном районе Сибуя, Токио. Более 3000 пешеходов могут одновременно переходить Сибуйский диагональный пешеходный переход, что сделало его одним из символов Токио и Японии в целом.