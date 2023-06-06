Діагональний пішохідний перехід створений, щоб додати зручності пішоходам. Як це позначиться на пропускній здатності вулиць – покаже час.

Працівниками КУ СМЕП ОМР впроваджені особливі налаштування світлофорного обʼєкту, при яких пішоходи можуть здійснювати перехід у всіх напрямках під час дозвільного сигналу світлофора на вулицях Катериненська/Ланжеронівська в Одесі.

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Розмітка пішохідного переходу зроблена з пластичної маси.

Найбільший і найвідоміший діагональний пішохідний перехід у Японії – Сібуйський діагональний пішохідний перехід – розташований перед станцією Сібуя, у спеціальному районі Сібуя, Токіо. Понад 3000 пішоходів можуть одночасно переходити Сібуйський діагональний пішохідний перехід, що зробило його одним з символів Токіо та Японії загалом.