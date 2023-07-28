Студенти на автомобілях перевищували швидкість у місті та знімали на відео, як люди ухиляються від зіткнень.

"Золота молодь" Тернополя гасала вулицями обласного центру на елітних автомобілях і задля забави розганяла пішоходів, перетинаючи «зебру» на великій швидкості. Про це місцевому Суспільному повідомили у Патрульній поліції.

"На спецлінію почали надходити звернення від тернополян про те, що водії елітних автівок зухвало порушують правила дорожнього руху і наражають на небезпеку пішоходів та інших учасників дорожнього руху", – розповіла речниця поліцейської пресслужби Ольга Гаврилюк.

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Зловмисників розшукали й затримали. Автохуліганами виявилися п’ятеро водіїв, наймолодшому з яких 19 років, а найстаршому минуло 25 літ. Вони – студенти місцевих вишів і вже не раз притягувалися до відповідальності за порушення ПДР та громадської безпеки.

За створення аварійної ситуації, перевищення швидкості та керування авто без документів, уточнила Ольга Гаврилюк, вони сплатили штрафи за статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Раніше патрульні вже притягували цих хлопців до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки.

Сюжет про автохуліганів. Відео: Нацполіція/Суспільне Тернопіль

Загалом у Тернополі з початку року інспектори винесли 161 постанову на водіїв, які зухвало порушували встановлені правила та не надавали переваги у русі пішоходам.