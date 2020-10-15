Илону Маску стоит задуматься над реализацией такого проекта.

Возможно, сегодня такая вещь, как трактор от Tesla кажется несколько абсурдным, если не совсем абсурдным, но разве тракторы должны всегда работать на дизельных двигателях?

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Дизель имел смысл для сельскохозяйственных работ, благодаря высокому крутящему моменту при низких оборотах, но есть то, что делает эту работу еще лучше – электромобили имеют максимальный крутящий момент, доступный с нулевых оборотов.

Однако электрический силовой агрегат создает несколько проблем, когда речь идет о его применении на тракторе. Одной из них является невозможность зарядить транспортное средство в поле. Вы можете закрепить бак на пикапе и залить его дизелем, выехать в поле и заправить трактор, чтобы минимизировать время простоя. А вот мобильная зарядка для трактора, даже если она есть, все равно требует времени на восстановление питания. Решением здесь могут стать разве что сменные аккумуляторы.

Фото: авторские рендеры Tesla Cybertracktor и Cybertruck / Autoevolution