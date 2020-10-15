Ілону Маску варто задуматись над реалізацією такого проекту.

Можливо, сьогодні така річ, як трактор від Tesla здається дещо абсурдною, якщо не зовсім абсурдною, але хіба ж трактори повинні завжди працювати на дизельних двигунах?

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Дизель мав сенс для сільськогосподарських робіт, завдяки високому крутному моменту при низьких обертах, але є те, що робить цю роботу ще краще – електромобілі мають максимальний крутний момент, доступний з нульових обертів.

Однак електричний силовий агрегат створює кілька проблем, коли мова йде про його застосування на тракторі. Однією з них є неможливість зарядити транспортний засіб у полі. Ви можете закріпити бак на пікапі та залити його дизелем, виїхати в поле та заправити трактор, щоб мінімізувати час простою. А от мобільна зарядка для трактора, навіть якщо вона є, все одно вимагає часу на відновлення живлення. Рішенням тут можуть стати хіба що змінні акумулятори.

Фото: авторські рендери Tesla Cybertracktor та Cybertruck / Autoevolution