Tesla Cybertruck превратили в безумный снегоход на гусеницах. Это могла бы быть заявка на самый причудливый тюнинг электрического пикапа.

Посмотрите на снегоход Tesla Cybertruck на гусеницах. Это безумное изделие Дэйва Спаркса из Sparks Motors.

Читайте также: В Китае создали еще одного конкурента Tesla Cybertruck

Он заменил колеса электрического пикапа на гусеницы Helltraxx, но конструкция машины оказалась слишком хрупкой для таких экспериментов - после нескольких заездов по снегу рычаг подвески скрутило как лист бумаги. Несмотря на неудачу, Спаркс не отказывается от идеи довести снегоход на базе Cybertruck до ума, но прежде ему предстоит починить подвеску. С этим могут возникнуть трудности, потому что запчастей для пикапа пока нет, и срок их появления неизвестен.

Спаркс имеет большой опыт превращения различного транспорта в снегоходы - ранее он оборудовал гусеницами Jeep Gladiator и школьный автобус. Однако с Tesla Cybertruck все оказалось сложнее: из-за того, что пикап только недавно вышел на рынок, тюнеры пока не разработали для него лифт-комплекты подвески. Спарксу пришлось использовать специальные проставки, чтобы установить вместо штатных колес гусеницы Helltraxx. Из-за этого возникла большая нагрузка на рычаги, и один из них не выдержал.

Серийный Tesla Cybertruck дебютировал в ноябре прошлого года. Модель производится на заводе в Техасе и для нее предложено несколько версий: с двумя и тремя электромоторами. Мощность двухмоторной установки Cybertruck составляет 600 лошадиных сил, у пикапа полный привод и запас хода 547 километров. С места до сотни он разгоняется за 4,1 секунды.

Самый мощный Cybertruck - трехмоторный на 845 лошадиных сил, он проезжает без подзарядки 515 километров и разгоняется до сотни за 2,9 секунды. Позже, в 2025 году, в продажу поступит и базовая версия модели, которая будет стоить 60 990 долларов. Пока что пикап можно купить за 79 990 или 99 990 долларов в зависимости от модификации.