Tesla Cybertruck перетворили на шалений снігохід на гусеницях. Це могла б бути заявка на найхимерніший тюнінг електричного пікапа.

Подивіться на снігохід Tesla Cybertruck на гусеницях. Це божевільний виріб Дейва Спаркса з Sparks Motors.

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Він замінив колеса електричного пікапа на гусениці Helltraxx, але конструкція машини виявилася надто крихкою для таких експериментів — після кількох заїздів снігом важіль підвіски скрутило як аркуш паперу. Незважаючи на невдачу, Спаркс не відмовляється від ідеї довести снігохід на базі Cybertruck до пуття, але раніше йому належить полагодити підвіску. З цим можуть виникнути труднощі, тому що запчастин для пікапа поки немає, і термін їх появи невідомий.

Спаркс має великий досвід перетворення різного транспорту на снігоходи — раніше він обладнав гусеницями Jeep Gladiator і шкільний автобус. Однак із Tesla Cybertruck все виявилося складніше: через те, що пікап тільки недавно вийшов на ринок, тюнери поки що не розробили для нього ліфт-комплекти підвіски. Спарксу довелося використати спеціальні проставки, щоб встановити замість штатних коліс гусениці Helltraxx. Через це виникло велике навантаження на важелі, і один із них не витримав.

Серійний Tesla Cybertruck дебютував у листопаді минулого року. Модель виробляють на заводі в Техасі і для неї запропоновано кілька версій: з двома та трьома електромоторами. Потужність двомоторної установки Cybertruck складає 600 кінських сил, у пікапа повний привід та запас ходу 547 кілометрів. З місця до сотні він розганяється за 4,1 секунди.

Найпотужніший Cybertruck - тримоторний на 845 кінських сил, він проїжджає без підзарядки 515 кілометрів і розганяється до сотні за 2,9 секунди. Пізніше, у 2025 році, у продаж надійде і базова версія моделі, яка коштуватиме 60 990 доларів. Поки що пікап можна купити за 79 990 або 99 990 доларів залежно від модифікації.