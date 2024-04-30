Cybertruck наконец-то получил внедорожный режим с блокировкой дифференциалов и кучу других опций для бездорожья.

Tesla Cybertruck появилась около пяти месяцев назад, в ней отсутствуют некоторые ключевые функции, которые можно ожидать от современного пикапа. Вскоре это изменится благодаря обновлению программного обеспечения, которое включит блокировку дифференциалов электрического пикапа и другие функции, ориентированные на бездорожье, чтобы помочь владельцам избежать любого смущения на плохих дорогах.

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Новые функции доступны в новом режиме Off-Road, который улучшает управление на камнях, гравии, глубоком снегу и песке. Дифференциалы с блокировкой доступны для модели с двойным двигателем и полным приводом. Грузовик с тремя двигателями имеет передний блокировочный дифференциал, тогда как виртуальный задний блокированный дифференциал всегда включен в режиме Overland.

Trail Assist упрощает управление движением на неровных поверхностях на низкой скорости, поэтому водитель может сосредоточиться на управлении и удерживать его очень легко. Новый режим Baja улучшает баланс и управляемость автомобиля, когда водитель устанавливает систему стабилизации на минимальное значение.

Он работает с контролем подъема и спуска, но не все обновления делают его лучшим внедорожником. Tesla также улучшила способность грузовика оценивать полезную нагрузку и соответственно регулировать адаптивную подвеску.