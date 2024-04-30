Cybertruck нарешті отримав позашляховий режим із блокуванням диференціалів і купу інших опцій, для бездоріжжя.

Tesla Cybertruck з’явилася близько п’яти місяців тому, але у ній відсутні деякі ключові функції, які можна очікувати від сучасного пікапа. Невдовзі це зміниться завдяки оновленню програмного забезпечення. Воно увімкне блокування диференціалів електричного пікапа та інші функції, орієнтовані на бездоріжжя, щоб допомогти власникам уникнути будь-якого збентеження на поганих дорогах.

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Нові функції доступні в новому режимі Off-Road, який покращує керування на камінні, гравію, глибокому снігу і піску. Диференціали з блокуванням доступні для моделі з подвійним двигуном і повним приводом. Вантажівка з трьома двигунами має передній блокувальний диференціал, тоді як віртуальний задній блокований диференціал завжди ввімкнено в режимі Overland.

Trail Assist спрощує керування рухом на нерівних поверхнях на низькій швидкості, тож водій може зосередитися на керуванні й утримувати його дуже легко. Новий режим Baja покращує баланс і керованість автомобіля, коли водій встановлює систему стабілізації на мінімальне значення.

Він працює з контролем підйому та спуску, але не всі оновлення роблять його кращим позашляховиком. Tesla також покращила здатність пікапа оцінювати корисне навантаження та відповідно регулювати адаптивну підвіску.