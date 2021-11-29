Самая быстрая и мощная версия Model S получила тормоза стоимостью 20 тысяч долларов.

Высокопроизводительные тормоза предназначены исключительно для Tesla Model S Plaid, которые оснащены 21-дюймовыми колесными колесами модели Arachnid.

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Комплект стоимостью 20 тысяч долларов включает два передних карбон-керамических диска диаметром 410 миллиметров и толщиной 40 миллиметров, два задних диска диаметром 410 миллиметров и толщиной 32 миллиметра, шестипоршневые передние суппорты и четырехпоршневые задние суппорты, а также усиленные задние опоры. Это первая трековая опция для Model S Plaid, которую со временем дополнят другие детали и аксессуары, предназначенные для улучшения производительности.

“Комплект карбон-керамических тормозов для Model S Plaid, разработанный для незабываемых впечатлений на треке, является полным комплектом оборудования, что обеспечивает многократное максимальное тормозное усилие при высокоскоростном вождении”, – отмечает Tesla.