Хитрые покупатели по полгода и больше не забирают заказанные автомобили, чтобы уменьшить свои налоги.

Tesla отправила заказчикам сообщение с ультиматумом: если автомобили не будут выкуплены в установленные сроки, заказ будет отменен. В результате потенциальным покупателям придется снова заказывать электромобили уже по более высокой цене.

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Портал Electrek сообщает, что несколько тысяч клиентов Tesla в США умышленно задерживают выкуп электрокаров на полгода или больше. Для каждого из них Tesla определяет свой срок, в который они должны либо принять решение о приобретении, либо избавиться от заказа.

Американцы начали намеренно задерживать выкуп, чтобы получить обещанные правительством в 2022 году налоговые льготы, которые помогут значительно сэкономить. Теперь им придется либо выкупать машины в установленный срок, либо делать повторный заказ уже по более высокой цене.