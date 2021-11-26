Хитрі покупці по пів року і більше не забирають замовлені автомобілі, щоб зменшити свої податки.

Tesla надіслала замовникам повідомлення з ультиматумом: якщо автомобілі не будуть викуплені у встановлені терміни, замовлення буде скасовано. В результаті потенційним покупцям доведеться знову замовляти електромобілі вже за вищою ціною.

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Портал Electrek повідомляє, що кілька тисяч клієнтів Tesla у США навмисне затримують викуп електрокарів на пів року або більше. Для кожного з них Tesla визначає свій термін, в який вони повинні або ухвалити рішення про придбання, або позбутись замовлення.

Американці почали навмисно затримувати викуп, щоб отримати обіцяні урядом у 2022 році податкові пільги, які допоможуть значно заощадити. Тепер їм доведеться або викуповувати машини у встановлений термін, або робити повторне замовлення вже за вищою ціною.