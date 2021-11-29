Найшвидша та найпотужніша версія Model S отримала гальма вартістю 20 000 доларів.

Високопродуктивні гальма призначені виключно для Tesla Model S Plaid, оснащених 21-дюймовими дисками колісними моделі Arachnid.

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Комплект вартістю 20 тисяч доларів включає два передніх карбон-керамічних диски діаметром 410 міліметрів і товщиною 40 міліметрів, два задніх диски діаметром 410 міліметрів і товщиною 32 міліметри, шестипоршневі передні супорти та чотирипоршневі задні супорти, а також посилені задні опори. Це перша “трекова” опція для Model S Plaid, яку з часом доповнять інші деталі та аксесуари, призначені для покращення продуктивності.

“Комплект карбон-керамічних гальм для Model S Plaid, розроблений для незабутніх вражень на треку, є повним комплектом обладнання, що забезпечує багаторазове максимальне гальмівне зусилля під час високошвидкісного водіння”, – зазначає Tesla.