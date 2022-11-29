Tesla разрабатывает обновленную версию Model 3, поскольку стремится снизить затраты на производство и повысить привлекательность своей продукции.

Одним из направлений редизайна под кодовым названием Highland является уменьшение количества компонентов и сложности в интерьере Model 3, сосредотачиваясь на особенностях, которые ценят покупатели Tesla.

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Редизайн, о котором ранее не сообщалось, произошел в то время как электрический седан столкнулся с усилением конкуренции со стороны электрических моделей от BYD, Hyundai и будущих новинок от других крупных автопроизводителей.

Модернизация младшего американского седана с аккумуляторным питанием может также включать некоторые изменения в экстерьере и производительности трансмиссии. Новые Model 3 начнут выпускать на заводе Tesla в Шанхае и на заводе компании во Фримонте, штат Калифорния. Shanghai Gigafactory Tesla запустит в производство обновленную Model 3 в третьем квартале 2023 года.

Редизайн Model 3 базируется на обновленном Model S – большем электроседане от Tesla, который был выпущен в прошлом году. Этот редизайн добавил руль в стиле самолета вместо традиционного руля и удалил кнопки и традиционные вентиляционные отверстия в качестве части минималистического интерьера, где центром является 17-дюймовый электронный дисплей.