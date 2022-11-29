Tesla розробляє оновлену версію Model 3, оскільки прагне скоротити витрати на виробництво та підвищити привабливість своєї продукції.

Одним із напрямків редизайну під кодовою назвою «Highland» є зменшення кількості компонентів і складності в інтер’єрі Model 3.

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Редизайн, про який раніше не повідомлялося, стався в той час, як електричний седан зіткнувся з посиленням конкуренції з боку електричних моделей від BYD, Hyundai і майбутніх новинок від інших великих автовиробників.

Модернізація молодшого американського седана з акумуляторним живленням також може включати деякі зміни в екстер’єрі і продуктивності трансмісії. Нові Model 3 почнуть випускати на заводі Tesla в Шанхаї та заводі компанії у Фрімонті, штат Каліфорнія. Shanghai Gigafactory Tesla запустить у виробництво оновлену Model 3 у третьому кварталі 2023 року.

Редизайн Model 3 базується на оновленому Model S — більшому електроседані від Tesla, який був випущений минулого року. Цей редизайн додав кермо в стилі літака замість традиційного круглого та видалив кнопки й традиційні вентиляційні отвори як частину мінімалістичного інтер’єру, де центром є 17-дюймовий електронний дисплей.