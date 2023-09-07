Сеть ресторанов быстрого питания запустила продажу популярного десерта в лимитированной упаковке.

Компания Tesla вместе с McDonalds выпустила металлическую ложку CyberSpoon. По данным портала AutoHome, лимитированный прибор можно приобрести в Китае через официальную программу сети ресторанов быстрого питания.

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Стоимость "киберложки" составляет 30 юаней (около 4 долларов). Кроме того, McDonalds приступил к продаже мороженого McFlurry в металлических стаканчиках, выполненных в стиле пикапа Cybertruck.

На CyberSpoon, изготовленную из нержавеющей стали, нанесли надпись Don't Panic. Вероятно, слоган несет послание автомобилистам, которые продолжают ждать начала серийного производства пикапа Tesla Cybertruck. В комплекте с киберложкой покупатели получат специальный футляр, напоминающий элементы аккумуляторных батарей.

В рамках коллаборации компании выпустят 50 тысяч металлических ложек. Глава Tesla Илон Маск заявил, что не знал о совместном промопроекте. Руководитель американской корпорации поначалу назвал новость фейком. При этом, когда сообщения о совместной продукции появились в социальных сетях Tesla и McDonalds, бизнесмен сообщил, что обязательно купит новый девайс.