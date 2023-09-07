Мережа ресторанів швидкого харчування запустила продаж популярного десерту в лімітованій упаковці.

Компанія Tesla разом із McDonalds випустили металеву ложку CyberSpoon. За даними порталу AutoHome, лімітований прилад можна придбати в Китаї через офіційну програму мережі ресторанів швидкого харчування.

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Вартість "кіберложки" становить 30 юанів (близько 4 доларів). Крім того, McDonalds розпочав продаж морозива McFlurry у металевих стаканчиках, виконаних у стилі пікапа Cybertruck.

На CyberSpoon, виготовлену з нержавіючої сталі, нанесли напис Don't Panic. Ймовірно, слоган несе послання автомобілістам, які продовжують чекати на початок серійного виробництва пікапа Tesla Cybertruck. У комплекті з кіберложкою покупці отримають спеціальний футляр, що нагадує елементи акумуляторних батарей.

У рамках колаборації компанії випустять 50 000 металевих ложок. Глава Tesla Ілон Маск заявив, що не знав про спільний промо-проект. Керівник американської корпорації спочатку назвав новину фейком. При цьому коли повідомлення про спільну продукцію з'явилися в соціальних мережах Tesla і McDonalds, бізнесмен повідомив, що обов'язково купить новий девайс.