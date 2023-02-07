Tesla Model 3 превратили в трековый суперкар. Электромобиль может генерировать 1,8 тонны прижима.

Калифорнийская компания Unplugged Performance, с 2013 года занимающаяся тюнингом моделей Tesla, представила экстремальную Model 3 с обвесом в стиле машин для гонки «Пайкс-Пик». Кузов электромобиля практически полностью изготовлен из углепластика.

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Ателье Unplugged Performance построило трековую Tesla Model 3 с самым большим сплиттером и антикрылом. Электрокар получил символическое название Bionic Phoenix, потому что в его основу лег седан, разбитый на гонке "Пайкс-Пик" в 2020 году.

Машина где-то на 90 килограммов легче обычной. Большинство ее наружных панелей изготовлено из препрега. Вместо стекла – поликарбонат Lexan. В салоне – каркас безопасности и установленное по центру водительское место.

Штатные колеса заменены фирменными коваными дисками UP-03 шириной 13 дюймов. Вместе с гипертрофированным обвесом они помогают удержать машину в скоростных поворотах, и, кстати, прижимную силу электрокар генерируют изрядную — 1,8 тонны. Это немного меньше показателя McMurtry Spéirling, установившего рекорд в соревнованиях по подъему на холм в Гудвуде.

Какие планы на экстремальную Tesla у Unplugged Performance пока не ясно. Возможно, электрокар будут использовать в рекламных целях или попытаются установить на нем рекорды на американских автодромах. Кстати, ателье активно сотрудничает с Koenigsegg Advanced Manufacturing, "дочкой" Koenigsegg Automotive. Компания разрабатывает и выпускает детали из углеволоконных препрегов. Среди них монококи и наружные панели для «Регеры», а также обвесы для Tesla Model 3, S, Y и X.