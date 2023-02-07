Tesla Model 3 перетворили на трековий суперкар. Електромобіль може генерувати 1,8 тонни притиску.

Каліфорнійська компанія Unplugged Performance, яка з 2013 року займається тюнінгом моделей Tesla, представила екстремальну Model 3 з обвісом у стилі машин для гонки «Пайкс-Пік». Кузов електромобіля практично повністю виготовлений з вуглепластику.

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Ательє Unplugged Performance побудувало трекову Tesla Model 3 з найбільшим сплітером та антикрилом. Електрокар отримав символічну назву Bionic Phoenix, тому що в його основу ліг седан, розбитий на гонці "Пайкс-Пік" у 2020 році.

Машина десь на 90 кілограмів легша за звичайну. Більшість її зовнішніх панелей виготовлені з препрега. Замість скла - полікарбонат Lexan. У салоні – каркас безпеки та встановлене по центру місце водія.

Штатні колеса замінені фірмовими кованими дисками UP-03 шириною 13 дюймів. Разом із гіпертрофованим обважуванням вони допомагають утримати машину в швидкісних поворотах, і, до речі, притискну силу електрокар генерує неабияку — 1,8 тонни. Це трохи менше за показник McMurtry Spéirling, який встановив рекорд у змаганнях з підйому на пагорб у Гудвуді.

Які плани на екстремальну Tesla у Unplugged Performance, поки не зрозуміло. Можливо, електрокар будуть використовувати з рекламною метою або спробують встановити на ньому рекорди на американських автодромах. До речі, ательє активно співпрацює з Koenigsegg Advanced Manufacturing, "дочкою" Koenigsegg Automotive. Фірма розробляє та випускає деталі з вуглеволоконних препрегів. Серед них — монококи та зовнішні панелі для «Регери», а також обвіси для Tesla Model 3, S, Y та X.