Электромобили могут ездить и по глубоким лужам, хотя это не рекомендуется.

Конечно, Tesla не рекомендует ездить по воде, потому что кроме прямой опасности задеть что-то, в будущем могут возникнуть проблемы с автомобилем (если он слишком долго простоял в воде). Грязная и потенциально вонючая вода – это также не то, что мы хотели бы видеть на деталях или в салоне автомобиля.

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Помимо этого, машина должна быть в порядке. Электромобили заметно лучше себя чувствуют во время езды по воде, чем обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания, поскольку у них нет воздухозаборников для двигателя или выхлопной трубы, о которых стоит беспокоиться.

Tesla Boat pic.twitter.com/Ug2XIVSFWF — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) January 17, 2023

Мы уже видели много видео с электромобилями, которые ездят по воде, но настоящее цунами, вероятно, впереди нас, как только Tesla Cybertruck выйдет на рынок – ожидается, что будущий электрический пикап будет достаточно сильным соперником в переходе вброд, как сказал Илон Маск в 2020 году. что транспортное средство может некоторое время даже плавать.