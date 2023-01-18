Електромобілі можуть їздити і по глибоких калюжах, хоча це не рекомендується.

Звичайно, Tesla не рекомендує їздити по воді, тому що, окрім прямої небезпеки зачепити щось, у майбутньому можуть виникнути проблеми з автомобілем (якщо він занадто довго простояв у воді). Брудна та потенційно смердюча вода – це також не те, що ми б хотіли бачити на деталях чи у салоні автомобіля.

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Крім цього, машина повинна бути в порядку. Електромобілі помітно краще їздять поверхнею води, ніж звичайні автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, оскільки вони не мають повітрозабірників для двигуна чи вихлопної труби, про які варто турбуватися.

Tesla Boat pic.twitter.com/Ug2XIVSFWF — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) January 17, 2023

Ми вже бачили багато відео з електромобілями, які їздять по воді, але справжнє цунамі, ймовірно, попереду. Як тільки Tesla Cybertruck вийде на ринок - очікується, що майбутній електричний пікап буде досить сильним суперником у переході вбрід. Ілон Маск навіть сказав у 2020 році, що транспортний засіб може деякий час навіть плавати.