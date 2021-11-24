Кузов электрического кроссовера стилизовали под военную технику, а на задних сиденьях установили пару... пулеметов.

Tesla Model X компании Black Rifle Coffee Company имеет предысторию. Этот автомобиль использовали для испытания пуленепробиваемого лобового стекла, после чего электрокар восстановили и превратили в подобие противопехотного транспорта. Электромобиль будет использоваться на различных мероприятиях и открытиях кофеен Black Rifle Coffee Company. В этой роли он непременно привлечет внимание.

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Кузов автомобиля затянули в пленку с камуфляжным патерном, а также украсили деталями, которые обычно можно встретить на военной технике. В багажнике электрического кроссовера смонтирована полноценная кофейня. В переднем багажнике – холодильная камера для льда, чтобы делать фраппе и другие прохладительные напитки. Но главной приманкой этого Model X, несомненно, является пара миниганов калибра 5.56, установленных за передними креслами. Да, пулеметы настоящие!

Миниганы смонтированы на специальном выдвижном креплении, которое позволяет развернуть их одним нажатием кнопки. Скоростные пулеметы способны делать 4000 выстрелов в минуту. Для сравнения, реактивный истребитель A-10 Thunderbolt II имеет примерно вдвое меньшую скорость выстрелов в минуту. A-10 – это такой крутой реактивный самолет, который буквально был спроектирован вокруг его оружия.