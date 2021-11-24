Кузов електричного кросовера стилізували під військову техніку, а на задніх сидіннях встановили пару... кулеметів.

Tesla Model X компанії Black Rifle Coffee Company має передісторію. Цей автомобіль використовували для випробування куленепробивного лобового скла, після чого електрокар відбудували та перетворили на подобу протипіхотного транспорту. Електромобіль буде використовуватись на різноманітних заходах та відкриттях кав’ярень Black Rifle Coffee Company. У цій ролі він неодмінно приверне увагу.

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Кузов автомобіля затягнули у плівку з камуфляжним патерном, а також прикрасили деталями, які зазвичай можна зустріти на військовій техніці. У багажнику електричного кросовера змонтовано повноцінну кав’ярню. У передньому багажнику – холодильну камеру для льоду, щоб робити фрапе та інші прохолодні напої. Та головною принадою цього Model X, поз сумнівом, є пара мініганів калібру 5.56, встановлених за передніми кріслами. Так, кулемети справжні!

Мінігани змонтовані на спеціальному висувному кріпленні, яке дозволяє розгорнути їх одним натисканням кнопки. Швидкісні кулемети здатні робити 4000 пострілів на хвилину. Для порівняння, реактивний винищувач A-10 Thunderbolt II має приблизно вдвічі меншу швидкість пострілів на хвилину. A-10 — це такий крутий реактивний літак, що буквально був розроблений навколо його озброєння.