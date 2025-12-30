Tesla Model Y остается самым популярным электромобилем ЕС

Европейский рынок электромобилей в 2025 году продолжает расти, а конкуренция между производителями усиливается, пишет Укравтопром. По итогам продаж с января по ноябрь Tesla имеет все шансы завершить год в статусе лидера европейского рынка электрокаров. В подсчет включены страны ЕС, а также Великобританию, Норвегию, Швейцарию, Исландию и Лихтенштейн.

По данным Dataforce, Tesla за одиннадцать месяцев реализовала в Европе более 200 тысяч электромобилей. Ключевым драйвером продаж остается Tesla Model Y, которая уверенно удерживает первое место среди всех новых электромобилей на европейском рынке.

Рейтинг самых популярных моделей демонстрирует не только доминирование Tesla, но и существенное усиление позиций европейских брендов, в частности Skoda, Volkswagen и Renault, которые активно расширяют электрические линейки.

Топ-10 моделей новых электромобилей в Европе за январь–ноябрь 2025 года

Tesla Model Y - 127 067 автомобилей Skoda Elroq - 81 576 Tesla Model 3 - 76 037 Volkswagen ID.4 - 71 543 Renault 5 - 70 361 Volkswagen ID.3 - 70 211 Volkswagen ID.7 - 68 119 Kia EV3 - 61 838 BMW iX1 - 60 998 Skoda Enyaq - 59 710

Структура рейтинга свидетельствует об изменении потребительских приоритетов. Европейские покупатели все активнее выбирают компактные и среднеразмерные электромобили, которые сочетают практичность, приемлемую цену и достаточный запас хода. В то же время успех сразу трех моделей Volkswagen и двух моделей Skoda подтверждает, что традиционные автопроизводители постепенно сокращают отставание от Tesla.

В целом 2025 год может стать переломным для европейского рынка электромобилей, ведь конкуренция переходит от отдельных флагманов к широкому модельному многообразию, а доля электрокаров в общих продажах новых авто продолжает расти.