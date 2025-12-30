Tesla Model Y лишається найпопулярнішим електромобілем ЄС

Європейський ринок електромобілів у 2025 році продовжує зростати, а конкуренція між виробниками посилюється, пише Укравтопром. За підсумками продажів з січня по листопад Tesla має всі шанси завершити рік у статусі лідера європейського ринку електрокарів. До підрахунку включено країни ЄС, а також Велику Британію, Норвегію, Швейцарію, Ісландію та Ліхтенштейн.

За даними Dataforce, Tesla за одинадцять місяців реалізувала в Європі понад 200 тисяч електромобілів. Ключовим драйвером продажів залишається Tesla Model Y, яка впевнено утримує перше місце серед усіх нових електромобілів на європейському ринку.

Рейтинг найпопулярніших моделей демонструє не лише домінування Tesla, а й суттєве посилення позицій європейських брендів, зокрема Skoda, Volkswagen та Renault, які активно розширюють електричні лінійки.

Топ-10 моделей нових електромобілів у Європі за січень–листопад 2025 року

Tesla Model Y — 127 067 автомобілів Skoda Elroq — 81 576 Tesla Model 3 — 76 037 Volkswagen ID.4 — 71 543 Renault 5 — 70 361 Volkswagen ID.3 — 70 211 Volkswagen ID.7 — 68 119 Kia EV3 — 61 838 BMW iX1 — 60 998 Skoda Enyaq — 59 710

Структура рейтингу свідчить про зміну споживчих пріоритетів. Європейські покупці дедалі активніше обирають компактні та середньорозмірні електромобілі, які поєднують практичність, прийнятну ціну та достатній запас ходу. Водночас успіх одразу трьох моделей Volkswagen і двох моделей Skoda підтверджує, що традиційні автовиробники поступово скорочують відставання від Tesla.

Загалом 2025 рік може стати переломним для європейського ринку електромобілів, адже конкуренція переходить від окремих флагманів до широкого модельного різноманіття, а частка електрокарів у загальних продажах нових авто продовжує зростати.