Tesla стала найпопулярнішим авто в Україні

Попит на вживані електромобілі залишається на надзвичайно високому рівні. Українці активно завершують свої «електросправи» до повернення ПДВ, тож ринок зараз працює на межі можливостей. Його аналізував Інститут досліджень авторинку.

До речі номери на електромобілі вже закінчились

Легке охолодження, яке абсолютно не змінює картини

Якщо порівнювати листопад із жовтнем, імпорт просів зовсім незначно. Лише кілька відсотків — мінус 4,6%. Це радше технічна корекція, пов’язана з логістикою: машини, куплені у США пізніше осені, просто не встигали фізично прибути до України до завершення дії пільг.

Та варто лише трохи відкотитися назад — і динаміка вражає. Порівняно з листопадом минулого року ринок виріс на 170,4%. Це той самий ефект дедлайну, коли майбутні зміни в оподаткуванні запускають хвилю попиту, яку вже неможливо зупинити ні сезонністю, ні логістичними затримками.

Tesla зламала усю логіку сегмента

Лідер змінився остаточно. Tesla не просто вийшла на перше місце — вона відірвалася від конкурентів на недосяжну відстань. У листопаді українці пригнали 2 161 електромобіль цієї марки, що утричі більше, ніж у найближчого переслідувача Nissan із показником 716 авто.

Ринок виглядає так, ніби його розділили навпіл: з одного боку — Tesla, з іншого — усі решта. І причина доволі проста. Американські аукціони на тлі глобального здешевшання електрокарів пропонують надзвичайно привабливі ціни на Model 3 та Model Y. Для українських покупців це можливість отримати технологічний, комфортний і дальнобійний електромобіль за цілком доступну суму.

Азійські бренди традиційно утримують свої позиції: KIA та Hyundai залишаються у топі завдяки перевіреним моделям, які подобаються тим, хто шукає більш звичний дизайн та скромніший бюджет. Німецькі виробники — Audi та Volkswagen — також у фаворі, адже їхні електромобілі належать до більш преміальної категорії.

До речі на ринках ЄС знизився попит на Tesla

Моделі-лидери: Tesla перезаписує правила гри

Багаторічний символ електротранспорту, Nissan Leaf, зробив крок назад. Із 638 пригнаними авто він опустився на третю позицію. Такий результат цілком логічний: покупці дедалі частіше дивляться у бік моделей, здатних стати основним автомобілем у сім’ї.

Перше місце впевнено займає Tesla Model Y — 922 авто у листопаді. Це пояснюється і місткістю кросовера, і комфортом, і, звісно, запасом ходу, якого вистачає для будь-якого міського та міжміського сценарію. Одразу за нею йде Tesla Model 3 з результатом 850 авто. Седан D-класу став універсальним варіантом: він доступніший за Model Y, але пропонує майже ті самі технології та динаміку.

У першій десятці тримаються KIA Niro та Hyundai Kona — як перевірені часом електромобілі з помірними витратами на експлуатацію. Преміумсегмент теж не пасе задніх: Tesla Model S та Audi e-tron постійно з’являються серед найбільш популярних покупок. Цікаво, що у топі помітний навіть Volkswagen Golf у електричній версії — традиційний вибір тих, хто любить німецьку класику й водночас готовий перейти на електротягу.

Що говорять експерти

Коментує Станіслав Бучацький, Інститут досліджень авторинку:

«Статистика «пригону» електромобілів ілюструє класичний ефект очікуваних податкових змін. Показник плюс 170% за рік — це саме реакція на повернення ПДВ. Ті, хто планував купівлю електрокара, зробили це саме зараз. Невелике просідання від місяця до місяця має просте пояснення: обмеження логістики зі США. Купити машину в листопаді означало отримати її вже у період, коли пільг не буде. Тому основні закупівлі відбулися ще у жовтні».

За словами експерта, домінування Tesla — це нормальний етап розвитку українського електричного ринку. Покупець уже відійшов від формату «другого маленького авто для міста» й обирає повноцінний, технологічний, універсальний автомобіль на щодень. Саме такими і є Model 3 та Model Y.