Tesla стала самым популярным автомобилем в Украине

Спрос на подержанные электромобили остается на чрезвычайно высоком уровне. Украинцы активно завершают свои "электродела" до возврата НДС, поэтому рынок сейчас работает на пределе возможностей. Его анализировал Институт исследований авторынка.

Кстати номера на электромобили уже закончились

Легкое охлаждение, которое совершенно не меняет картины

Если сравнивать ноябрь с октябрем, импорт просел совсем незначительно. Всего несколько процентов - минус 4,6%. Это скорее техническая коррекция, связана с логистикой: машины, купленные в США позже осени, просто не успевали физически прибыть в Украину до завершения действия льгот.

Но стоит лишь немного откатиться назад - и динамика поражает. По сравнению с ноябрем прошлого года рынок вырос на 170,4%. Это тот самый эффект дедлайна, когда будущие изменения в налогообложении запускают волну спроса, которую уже невозможно остановить ни сезонностью, ни логистическими задержками.

Tesla сломала всю логику сегмента

Лидер изменился окончательно. Tesla не просто вышла на первое место - она оторвалась от конкурентов на недосягаемое расстояние. В ноябре украинцы пригнали 2 161 электромобиль этой марки, что втрое больше, чем у ближайшего преследователя Nissan с показателем 716 авто.

Рынок выглядит так, будто его разделили пополам: с одной стороны - Tesla, с другой - все остальные. И причина довольно проста. Американские аукционы на фоне глобального удешевления электрокаров предлагают чрезвычайно привлекательные цены на Model 3 и Model Y. Для украинских покупателей это возможность получить технологический, комфортный и дальнобойный электромобиль за вполне доступную сумму.

Азиатские бренды традиционно удерживают свои позиции: KIA и Hyundai остаются в топе благодаря проверенным моделям, которые нравятся тем, кто ищет более привычный дизайн и скромный бюджет. Немецкие производители - Audi и Volkswagen - также в фаворе, ведь их электромобили относятся к более премиальной категории.

Кстати на рынках ЕС снизился спрос на Tesla

Модели-лидеры: Tesla перезаписывает правила игры

Многолетний символ электротранспорта, Nissan Leaf, сделал шаг назад. С 638 пригнанными авто он опустился на третью позицию. Такой результат вполне логичен: покупатели все чаще смотрят в сторону моделей, способных стать основным автомобилем в семье.

Первое место уверенно занимает Tesla Model Y - 922 авто в ноябре. Это объясняется и вместимостью кроссовера, и комфортом, и, конечно, запасом хода, которого хватает для любого городского и междугородного сценария. Сразу за ней идет Tesla Model 3 с результатом 850 авто. Седан D-класса стал универсальным вариантом: он доступнее Model Y, но предлагает почти те же технологии и динамику.

В первой десятке держатся KIA Niro и Hyundai Kona - как проверенные временем электромобили с умеренными затратами на эксплуатацию. Премиум-сегмент тоже не отстает: Tesla Model S и Audi e-tron постоянно появляются среди наиболее популярных покупок. Интересно, что в топе заметен даже Volkswagen Golf в электрической версии - традиционный выбор тех, кто любит немецкую классику и одновременно готов перейти на электротягу.

Что говорят эксперты

Комментирует Станислав Бучацкий, Институт исследований авторынка:

"Статистика "пригона" электромобилей иллюстрирует классический эффект ожидаемых налоговых изменений. Показатель плюс 170% за год - это именно реакция на возврат НДС. Те, кто планировал покупку электрокара, сделали это именно сейчас. Небольшое проседание от месяца к месяцу имеет простое объяснение: ограничение логистики из США. Купить машину в ноябре означало получить ее уже в период, когда льгот не будет. Поэтому основные закупки состоялись еще в октябре".

По словам эксперта, доминирование Tesla - это нормальный этап развития украинского электрического рынка. Покупатель уже отошел от формата "второго маленького авто для города" и выбирает полноценный, технологический, универсальный автомобиль на каждый день. Именно такими и являются Model 3 и Model Y.