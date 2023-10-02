Кроссовер Tesla Model Y стал более быстрым и «дальнобойным». Обновленная модель пока доступна только в Китае. Цена не изменилась.

Кроссовер Tesla Model Y стал более быстрым и «дальнобойным». С 1 октября на китайском сайте марки появились новые фотографии и характеристики паркетчика.

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Визуальные изменения в штрихах: добавились другие 19-дюймовые колеса, в салоне RGB-подсветки на приборной панели и текстильная отделка вместо деревянной. Две базовые версии прибавили в автономности, самая дешевая Tesla Model Y RWD отыграла секунду в разгоне с места до 100 километров в час.

Модернизированная Tesla Model Y наверняка получила аппаратные и программные улучшения, но это официально не подтверждено. Для полноценного рестайлинга доработки слабенькие, но похоже американский автопроизводитель частично унифицировал кроссовер с бестселлером Model 3 с пакетом Highland.

Внешне новинку проще узнать по антрацитовым колесам с направленным рисунком, тогда как раньше в базовой версии ставились серебристые диски Gemini. Запас хода версии с задним приводом увеличен на девять километров (до 554 км по циклу CLTC), начальная полноприводная версия стала на 28 километров более «дальнобойной» (теперь 688 км по циклу CLTC). В конце концов, время разгона 0-100 у Tesla Model Y RWD уменьшилось с 6,9 до 5,9 секунды. Другие характеристики и цены прежние.

Это означает, что в Китае обновленная Tesla Model Y стоит от 264 до 350 тысяч юаней (эквивалент 36-48 тысяч долларов). Вероятно, аналогичный апгрейд скоро ожидает электромобили с других заводов в Калифорнии, Техасе и Германии. Однако, полноценный рестайлинг задержится до 2024 года: проект Juniper еще находится в разработке.