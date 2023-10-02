Кросовер Tesla Model Y став швидшим і «дальнобійнішим». Оновлена модель поки що доступна тільки в Китаї. Ціна не змінилась.

Кросовер Tesla Model Y став швидшим і «дальнобійнішим». З 1 жовтня на китайському сайті марки з'явилися нові фотографії та характеристики паркетника.

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Візуальні зміни в штрихах: додалися інші 19-дюймові колеса, в салоні RGB-підсвічування на панелі приладів і текстильна обробка замість дерев'яної. Дві базові версії додали в автономності, найдешевша Tesla Model Y RWD відіграла секунду в розгоні з місця до 100 кілометрів на годину.

Модернізована Tesla Model Y напевно отримала апаратні та програмні покращення, але офіційно це не підтверджено. Для повноцінного рестайлінгу доробки слабенькі, але схоже американський автовиробник частково уніфікував кросовер з бестселером Model 3 з пакетом Highland.

Зовні новинку найпростіше впізнати по антрацитових колесах із спрямованим малюнком, тоді як раніше у базовій версії ставилися сріблясті диски Gemini. Запас ходу версії із заднім приводом збільшений на дев'ять кілометрів (до 554 км за циклом CLTC), початкова повнопривідна версія стала на 28 кілометрів «дальнобійнішою» (тепер 688 км за циклом CLTC). Зрештою, час розгону 0-100 у Tesla Model Y RWD зменшився з 6,9 до 5,9 секунди. Інші характеристики та ціни колишні.

Це означає, що у Китаї оновлена Tesla Model Y коштує від 264 до 350 тисяч юанів (еквівалент 36-48 тисяч доларів). Ймовірно, аналогічний апгрейд скоро чекає на електромобілі з інших заводів у Каліфорнії, Техасі та Німеччині. Однак, повноцінний рестайлінг затримається до 2024 року: проект Juniper ще знаходиться в розробці.