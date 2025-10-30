Tesla Model Y снова стала лидером в Европе

По предварительным данным Dataforce, в сентябре 2025 года именно этот электрокроссовер возглавил рейтинг продаж новых автомобилей в Европе (включая ЕС, Великобританией и странами ЕАСТ), сообщает Укравтопром.

Несмотря на лидерство, продажи Tesla Model Y снизились на 10,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что может свидетельствовать о постепенном насыщении рынка электромобилями этого класса и усиление конкуренции среди производителей.

ТОП-10 моделей новых авто в сентябре 2025 года в Европе:

Tesla Model Y - 25 938 ед. Renault Clio - 20 146 ед. Dacia Sandero - 19 200 ед. Volkswagen T-Roc - 18 652 ед. Volkswagen Golf - 18 256 ед. Volkswagen Tiguan - 18 052 ед. (вероятно, в источнике была техническая ошибка) Kia Sportage - 16 989 ед. Ford Puma - 16 758 ед. Toyota Yaris Cross - 15 951 ед. Opel/Vauxhall Corsa - 15 545 ед.

Аналитика рынка

После нескольких месяцев доминирования европейских компактных моделей Tesla снова демонстрирует стабильный спрос, особенно на северных и западноевропейских рынках, где электрификация движения продвигается быстрее всего из-за наличия государственной поддержки.

Renault Clio и Dacia Sandero сохраняют сильные позиции благодаря привлекательному соотношению цены и качества, тогда как Volkswagen держит сразу три модели в топ-10 - показатель стабильной лояльности к бренду.