Tesla Model Y снова стала лидером в Европе

Tesla Model Y
По предварительным данным Dataforce, в сентябре 2025 года именно этот электрокроссовер возглавил рейтинг продаж новых автомобилей в Европе (включая ЕС, Великобританией и странами ЕАСТ), сообщает Укравтопром.
Несмотря на лидерство, продажи Tesla Model Y снизились на 10,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что может свидетельствовать о постепенном насыщении рынка электромобилями этого класса и усиление конкуренции среди производителей.
ТОП-10 моделей новых авто в сентябре 2025 года в Европе:
- Tesla Model Y - 25 938 ед.
- Renault Clio - 20 146 ед.
- Dacia Sandero - 19 200 ед.
- Volkswagen T-Roc - 18 652 ед.
- Volkswagen Golf - 18 256 ед.
- Volkswagen Tiguan - 18 052 ед. (вероятно, в источнике была техническая ошибка)
- Kia Sportage - 16 989 ед.
- Ford Puma - 16 758 ед.
- Toyota Yaris Cross - 15 951 ед.
- Opel/Vauxhall Corsa - 15 545 ед.
Аналитика рынка
После нескольких месяцев доминирования европейских компактных моделей Tesla снова демонстрирует стабильный спрос, особенно на северных и западноевропейских рынках, где электрификация движения продвигается быстрее всего из-за наличия государственной поддержки.
Renault Clio и Dacia Sandero сохраняют сильные позиции благодаря привлекательному соотношению цены и качества, тогда как Volkswagen держит сразу три модели в топ-10 - показатель стабильной лояльности к бренду.