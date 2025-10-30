Tesla Model Y знову стала лідером в Європі

За попередніми даними Dataforce, у вересні 2025 року саме цей електрокросовер очолив рейтинг продажів нових автомобілів у Європі (включно з ЄС, Великобританією та країнами ЄАВТ), повідомляє Укравтопром.

Попри лідерство, продажі Tesla Model Y знизилися на 10,2% порівняно з вереснем минулого року, що може свідчити про поступове насичення ринку електромобілями цього класу та посилення конкуренції серед виробників.

ТОП-10 моделей нових авто у вересні 2025 року в Європі:

Tesla Model Y — 25 938 од. Renault Clio — 20 146 од. Dacia Sandero — 19 200 од. Volkswagen T-Roc — 18 652 од. Volkswagen Golf — 18 256 од. Volkswagen Tiguan — 18 052 од. (імовірно, у джерелі була технічна помилка) Kia Sportage — 16 989 од. Ford Puma — 16 758 од. Toyota Yaris Cross — 15 951 од. Opel/Vauxhall Corsa — 15 545 од.

Аналітика ринку

Після кількох місяців домінування європейських компактних моделей Tesla знову демонструє стабільний попит, особливо на північних і західноєвропейських ринках, де електрифікація руху просувається найшвидше через наявність держаної підтримки.

Renault Clio та Dacia Sandero зберігають сильні позиції завдяки привабливому співвідношенню ціни та якості, тоді як Volkswagen тримає одразу три моделі у топ-10 — показник стабільної лояльності до бренду.