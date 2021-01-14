Tesla может отозвать в США почти 160 тысяч электрокаров из-за опасного дефекта блока управления камерой заднего обзора.

Национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при Минтрансе США потребовало, чтобы компания Tesla отозвала 158 тысяч электромобилей из-за потенциально опасного дефекта. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Как отмечается, речь идет о моделях Model S и Model X, у которых были обнаружены дефекты в работе главного блока управления Media Control Unit, в частности его информационного дисплея.

В NHTSA заявили, что такой дефект может привести к потере изображения с задней камеры и снижению видимости при движении задним ходом. О ДТП, связанных с неисправностью, информации пока нет.