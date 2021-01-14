Tesla може відкликати в США майже 160 тисяч електрокарів через небезпечний дефект блоку управління камерою заднього огляду.

Національне управління дорожньої безпеки (NHTSA) при Мінтрансі США зажадало, щоб компанія Tesla відкликала 158 тисяч електромобілів через потенційно небезпечний дефект. Про це повідомило агентство Reuters.

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Як зазначається, мова йде про моделі Model S і Model X, у яких були виявлені дефекти в роботі головного блоку управління Media Control Unit, зокрема його інформаційного дисплея.

У NHTSA заявили, що такий дефект може привести до втрати зображення із задньої камери і зниження видимості при русі заднім ходом. Про ДТП, пов’язані з несправністю, інформації поки немає.