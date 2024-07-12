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Tesla начала продавать прошивку владельцам Model Y, которая увеличит емкость батареи

Tesla начала предлагать новое программное обеспечение "energy boost" покупателям заднеприводной версии Model Y, которое за определенную цену позволяет разблокировать большую емкость батареи.
Tesla предлагает обновление владельцам Model Y, которое увеличит запас хода - Auto24

ФОТО: Tesla|

Tesla Model Y

Даниил Северенчук
logo14 июля, 12:05
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Как передает Electrek, после того, как Tesla прекратила производство версии Model Y Standard Range, компания заявила, что батареи в этих моделях на самом деле больше, чем рекламировалось, и что она планирует предложить разблокировку программного обеспечения, которое добавит дополнительных 65-100 км запаса хода.

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Сообщается, что автопроизводитель получил одобрение регуляторных органов и теперь, похоже, эти обновления программного обеспечения готовы к запуску. Недавно некоторые владельцы Model Y начали видеть доступное обновление "Energy Boost" в своем приложении Tesla.

Некоторым владельцам предлагалось обновление за 1600 долларов, чтобы добавить до 80 км, а другим - за 1000 долларов, чтобы увеличить запас хода до 50 километров. Сейчас обновление доступно только в США. Очевидно, это не совсем то, что обещала Tesla – цифры немного ниже, чем 65-100 км за 1,5-2 тысячи долларов, которые рекламировались ранее.

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К тому же в комментарии к обновлению говорится, что "Оценки базируются на внутреннем моделировании и будут меняться в зависимости от таких факторов, как возраст батареи и поведение за рулем". Вероятно, реальные цифры будут несколько ниже заявленных.

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