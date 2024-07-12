Tesla начала продавать прошивку владельцам Model Y, которая увеличит емкость батареи

Как передает Electrek, после того, как Tesla прекратила производство версии Model Y Standard Range, компания заявила, что батареи в этих моделях на самом деле больше, чем рекламировалось, и что она планирует предложить разблокировку программного обеспечения, которое добавит дополнительных 65-100 км запаса хода.

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Сообщается, что автопроизводитель получил одобрение регуляторных органов и теперь, похоже, эти обновления программного обеспечения готовы к запуску. Недавно некоторые владельцы Model Y начали видеть доступное обновление "Energy Boost" в своем приложении Tesla.

Некоторым владельцам предлагалось обновление за 1600 долларов, чтобы добавить до 80 км, а другим - за 1000 долларов, чтобы увеличить запас хода до 50 километров. Сейчас обновление доступно только в США. Очевидно, это не совсем то, что обещала Tesla – цифры немного ниже, чем 65-100 км за 1,5-2 тысячи долларов, которые рекламировались ранее.

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К тому же в комментарии к обновлению говорится, что "Оценки базируются на внутреннем моделировании и будут меняться в зависимости от таких факторов, как возраст батареи и поведение за рулем". Вероятно, реальные цифры будут несколько ниже заявленных.