Tesla готовит обновленную Model Y

Как передает Electrek, первыми о запланированном обновлении Model Y сообщили Reuters и Bloomberg. Они отмечали, что Tesla планирует выпустить обновление Model Y в середине 2024 года.

Читайте также: Автопилот направил Tesla Model Y на железнодорожные пути вместо дороги

Однако, Илон Маск заявил, что Tesla не планирует обновлять Model Y в этом году. Вероятно, что глава Tesla, специально добавил "в этом году", чтобы закрыть слухи о новой Model Y.

Недавно появились фото Tesla Model Y с камуфляжем спереди и сзади. Автомобиль заметили в Лос-Анджелесе. Эксперты отмечают, что расположение камуфляжа на кузове достаточно существенно напоминает то, что было на прототипах Model 3.

Также интересно: Tesla модернизирует электромоторы Cybertruck

Возможно, Model Y получит тот же язык дизайна с новой оптикой на передней и задней частях. Салон может получить новый руль, однако, это также вероятно, поскольку новый руль в Model 3 является несколько противоречивым, и неизвестно, рискнет ли Tesla поставить его в свой самый популярный автомобиль.