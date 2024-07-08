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Tesla готує оновлену Model Y

Тестовий прототип Tesla Model Y з камуфляжем помітили під час випробувань в Каліфорнії. Таким чином, чутки про рестайлінг електричного кросовера після Model 3 виявились правдою.
Шпигуни помітили оновлену Tesla Model Y - Auto24

ФОТО: Reddit|

Шпигунське фото нової Tesla Model Y

Данило Северенчук
logo8 липня, 20:40
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Як передає Electrek, першими про заплановане оновлення Model Y повідомили Reuters та Bloomberg. Вони зазначали, що Tesla планує випустити оновлення Model Y у середині 2024 року.

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Однак, Ілон Маск заявив, що Tesla не планує оновлювати Model Y цього року. Ймовірно, що очільник Tesla, спеціально додав «цього року», аби закрити чутки про нову Model Y.

Нещодавно з’явились фото Tesla Model Y з камуфляжем попереду й позаду. Автомобіль помітили в Лос-Анджелесі. Експерти зазначають, що розташування камуфляжі на кузові досить суттєво нагадує те, що було на прототипах Model 3.

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Можливо, Model Y отримає ту ж мову дизайну з новою оптикою на передній та задній частинах. Салон може отримати нове кермо, проте, це також ймовірно, оскільки нове кермо в Model 3 є дещо суперечливим, і невідомо, чи ризикне Tesla поставити його у свій найпопулярніший автомобіль.

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