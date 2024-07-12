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Tesla почала продавати прошивку власникам Model Y, яка збільшить ємність батареї

Tesla почала пропонувати нове програмне забезпечення «energy boost» покупцям задньопривідної версії Model Y, яке за певну ціну дозволяє розблокувати більшу ємність батареї.
Tesla пропонує оновлення власникам Model Y, яке збільшить запас ходу - Auto24

ФОТО: Tesla|

Tesla Model Y

Данило Северенчук
logo14 липня, 12:05
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Як передає Electrek, після того, як Tesla припинила виробництво версії Model Y Standard Range, компанія заявила, що батареї в цих моделях насправді більші, ніж рекламувалося, і що вона планує запропонувати розблокування програмного забезпечення, яке додасть додаткових 65-100 км запасу ходу.

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Повідомляється, що автовиробник отримав схвалення регуляторних органів й тепер, схоже, ці оновлення програмного забезпечення готові до запуску. Нещодавно деякі власники Model Y почали бачити доступне оновлення «Energy Boost» у своєму додатку Tesla.

Деяким власникам пропонувалося оновлення за 1600 доларів, щоб додати до 80 км, а іншим — за 1000 доларів, аби збільшити запас ходу до 50 кілометрів. Наразі оновлення доступне лише в США. Очевидно, це не зовсім те, що обіцяла Tesla – цифри трохи нижчі, ніж 65-100 км за 1,5-2 тисячі доларів, які рекламувалися раніше.

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До того ж в коментарі до оновлення йдеться, що «Оцінки базуються на внутрішньому моделюванні та змінюватимуться залежно від таких факторів, як вік батареї та поведінка за кермом». Ймовірно, реальні цифри будуть дещо нижче заявлених.

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