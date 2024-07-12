Tesla почала продавати прошивку власникам Model Y, яка збільшить ємність батареї

Як передає Electrek, після того, як Tesla припинила виробництво версії Model Y Standard Range, компанія заявила, що батареї в цих моделях насправді більші, ніж рекламувалося, і що вона планує запропонувати розблокування програмного забезпечення, яке додасть додаткових 65-100 км запасу ходу.

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Повідомляється, що автовиробник отримав схвалення регуляторних органів й тепер, схоже, ці оновлення програмного забезпечення готові до запуску. Нещодавно деякі власники Model Y почали бачити доступне оновлення «Energy Boost» у своєму додатку Tesla.

Деяким власникам пропонувалося оновлення за 1600 доларів, щоб додати до 80 км, а іншим — за 1000 доларів, аби збільшити запас ходу до 50 кілометрів. Наразі оновлення доступне лише в США. Очевидно, це не зовсім те, що обіцяла Tesla – цифри трохи нижчі, ніж 65-100 км за 1,5-2 тисячі доларів, які рекламувалися раніше.

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До того ж в коментарі до оновлення йдеться, що «Оцінки базуються на внутрішньому моделюванні та змінюватимуться залежно від таких факторів, як вік батареї та поведінка за кермом». Ймовірно, реальні цифри будуть дещо нижче заявлених.