Tesla уже объявила о том, что будет принимать оплату за автомобили в криптовалюте Bitcoin. После такого объявления курс валюты относительно доллара значительно укрепился.

Tesla Inc. инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткойны и продемонстрировала намерение начать принятие криптовалюты как формы оплаты, сообщает Bloomberg.

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Во вторник биткойн уже достиг рекордного курса более 48 тысяч долларов. Токен вырос на 7,9% и стоит почти 48 216 долларов, прежде чем отыграть часть роста. По состоянию на 15:16 в Гонконге это было примерно 48 тысяч долларов.

Компания заявила, что начнет принимать цифровую валюту как форму оплаты своих электрических автомобилей. Такое развитие событий стало наибольшим одобрением криптовалюты со стороны бизнеса. В результате есть прогнозы по дальнейшему росту курса криптовалюты.