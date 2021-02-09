Tesla вже оголосила про те, що буде приймати оплату за автомобілі в криптовалюті Bitcoin. Після такого оголошення курс валюти відносно долара значно зміцнився.

Tesla Inc. інвестувала 1,5 мільярда доларів у біткойни та продемонструвала намір розпочати прийняття криптовалюти як форми оплати, повідомляє Bloomberg.

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У вівторок біткойн вже досяг рекордного курсу понад 48 000 доларів. Токен зріс на 7,9% і вартує майже 48 216 доларів, перш ніж відіграти частину зростання. Станом на 15:16 у Гонконзі це було приблизно 48 000 доларів.

Компанія заявила, що почне приймати цифрову валюту як форму оплати своїх електричних автомобілів. Такий розвиток подій став найбільшим схваленням криптовалюти з боку бізнесу. В результаті є прогнози по подальшому зростанню курсу криптовалюти.