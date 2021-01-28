Компания Tesla впервые с момента ее основания получила прибыль по итогам целого года. Об этом свидетельствует опубликованная в среду ее корпоративная отчетность.

В 2020 году чистая прибыль Tesla составила $ 721 млн. В 2019 году компания понесла убытки в размере $ 862 млн., а в 2018 году они достигли почти $ 1 млрд.

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Выручка Tesla по итогам 2020 года превысила $ 31,5 млрд. В 2019 году этот показатель составил около $ 24,5 млрд. Одной из причин финансового успеха компании стал рост объемов продаж электромобилей в Китае и европейских странах.

Tesla была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Изначально компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем. Маск в настоящее время занимает первое место в составленном агентством Bloomberg рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние достигает примерно $ 210 млрд.

Основной причиной увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla. В январе 2020 года она составила менее $ 100 млрд., а сейчас оценивается примерно в $ 819 млрд.