Компанія Tesla вперше з моменту її заснування отримала прибуток за підсумками цілого року. Про це свідчить опублікована в середу її корпоративна звітність.

У 2020 році чистий прибуток Tesla склалв $ 721 млн. У 2019 компанія зазнала збитків у розмірі $ 862 млн, а в 2018 році вони досягли майже $ 1 млрд.

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Виручка Tesla за підсумками 2020 року перевищило $ 31,5 млрд. У 2019 цей показник склав близько $ 24,5 млрд. Однією з причин фінансового успіху компанії стало зростання обсягів продажів електромобілів в Китаї і європейських країнах.

Tesla була заснована американським підприємцем Ілона Маском в 2003 році. Спочатку компанія спеціалізувалася на виробництві електромобілів, але пізніше стала займатися також створенням енергонакопичувальних систем. Маск в даний час займає перше місце в складеному агентством Bloomberg рейтингу найбагатших людей світу. Його статки сягають приблизно $ 210 млрд.

Основною причиною збільшення стану Маска стало зростання капіталізації Tesla. У січні 2020 року вона має становила менше $ 100 млрд, а зараз оцінюється приблизно в $ 819 млрд.